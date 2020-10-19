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Sondaj gemisi Kanuni 'nda

Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', ’na demir attı. 114 metre yüksekliğindeki geminin ’ndan geçebilmesi için Haydarpaşa Limanı’nda kulesi sökülecek, ardından yapılan hazırlıklar sonrası ’e doğru yeniden yola çıkacak.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:57 Son Güncelleme: 19.10.2020 16:59 ABONE OL
Sondaj gemisi Kanuni Haydarpaşa Limanı'nda

Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı'nı geçerek bu sabah İstanbul'a giriş yaptı. Kumkapı açıklarında bekledikten sonra saat 16.00 sıralarında ise Haydarpaşa Limanı'na demir attı. Gemi yanaşmadan önce rıhtım boyunca geminin hasar görmemesi için lastik usturmaçalar yerleştirildi. Burada kulesi sökülecek olan 227 metre uzunluğunda ve 114 metre yüksekliğindeki gemi, Kasım ayının sonlarına doğru ilk sondaj görevi için yeniden Karadeniz'e doğru yola çıkacak. Gemi, yaklaşık 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip olan Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor.

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Sondaj gemisi Kanuni Haydarpaşa Limanı'nda
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