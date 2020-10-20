Adalet Bakanlığı ile PTT arasında "Adli Tebligat İş Birliği Protokolü" imzalandı

Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen imza törenine katıldı.

Törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Birkan, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde yer alan bir hedefi daha gerçekleştirme yolunda ilerlediklerini, çok uzun zamandır tebligatla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde altyapı ve ulaşımda önemli projeleri hayata geçirdiğini belirten Birkan, iletişim ve haberleşmede de çağı yakaladıklarına dikkati çekti.

Zekeriya Birkan, şöyle konuştu:

"PTT, Adalet Bakanlığı olarak en büyük paydaşımız. Gerçekten uzun süren bir çalışma sonucunda, devam eden adli tebligat, bunun elektronik ortama taşınması, var olan fiziki tebligatta da sorunların giderilmesi noktasındaki çalışmaları sona getirdik, nihayete erdirdik. Bundan sonra yapacağımız bu protokolle de bunları takip edeceğiz."

Birkan, adli ve elektronik tebligat konularında da büyük başarıları birlikte gerçekleştireceklerini belirterek, "Hedefimiz en az sorun, hatta sıfır sorunla bu tebligat konusunu tamamlamak. Bugün de bu konuda daha iyi çalışma yapmamız için bu protokolü hazırladık. Bu protokolle de ilgili kurumların ve birimlerin düzenli aralıklarla bir araya gelmesini, adli tebligat sisteminde uygulamadan kaynaklanan sorunların çözülmesini, özellikle elektronik tebligat sistemine ilişkin farkındalığın artırılmasını ve kullanımın yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Var olan iş birliğimiz daha da güçlenecektir." dedi.

- "UETS'Yİ ÇOK DAHA FAYDALI HALA GETİRMEK İÇİN BİR ARAYA GELMİŞ BULUNUYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı İskurt da ülke olarak milli kalkınma yolunda ciddi aşamalar kaydedildiğini, bakanlık olarak da ulaştırma ve altyapı alanına yaptıkları yatırımlarla vatandaşlara konforlu ve güvenli ulaşım imkanı sunduklarını ifade etti.

İletişim ve haberleşme alanında gelişen dijital teknolojileri hızla Türkiye'ye taşıdıklarını ve vatandaşın kullanımına sunduklarını belirten İskurt, toplumun bugün e-ticaretten dijital bankacılığa, uzaktan eğitimden çoklu medya platformlarına kadar sayısız yenilikle bütünleştiğini ve dünya standartlarını yakaladığını söyledi.

Enver İskurt, e-Devlet çözümleriyle vatandaşların hayatını ciddi anlamda kolaylaştırdıklarına, Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin (UETS) de sunulan önemli e-Devlet hizmetlerinden biri olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:

"Bugün Adalet Bakanlığımız ile iş birliği içerisinde 6 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak geçtiğimiz ocak ayında milletimizin hizmetine sunduğumuz UETS'yi çok daha faydalı hale getirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda vatandaşlarımızın değişen ihtiyaç ve beklentilerini göz önüne aldığımızda, bunları değerlendirdiğimizde iş birliği alanlarımızı genişletmek, halihazırda kullanılan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'ni geliştirmek için bir protokole imza atıyoruz. Sürdüreceğimiz ortak faaliyetler ile oluşturulacak karşılıklı çalışma grupları aracılığıyla sunduğumuz hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını da hedefliyoruz."

7201 sayılı Tebligat Kanunu ile elektronik tebligatın zorunlu hale getirildiğini ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi'nin kurulduğunu anımsatan İskurt, bu sayede tebligat işlemlerinin artık çok daha kısa süre içerisinde tamamlanabildiğini, adalet sisteminin daha hızlı ve çevreci bir anlayışla devam ettiğini anlattı.

Enver İskurt, "UETS sayesinde 500 bine yakın kişi ve kurum e-tebligat sistemini kullanmaya başladı. Sistemin kurulduğu günden bu yana 36 milyon tebligat gönderildiği kayda geçirilirken, bu sayının daha da artması ve sistemin yaygınlaştırılması için de çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.