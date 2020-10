AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Savaş suçu işleyen Ermenistan tarafıdır

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Savaş suçu işleyen Ermenistan tarafıdır ama ne yazık ki bütün dünya bu konuda sanki Ermenilerin bu suçların görmezden gelerek, Azerbaycan'ın bir an evvel masaya oturmasını istiyor." dedi.

Kurtulmuş, makamında Yeni Azerbaycan Partisinin (YAP) Türkiye ve AK Parti ile ilişkilerden sorumlu Genel Koordinatörü, Azerbaycan Milletvekili, Azerbaycan-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili Ramil Hasan ile Azerbaycan Milletvekili ve Yeni Azerbaycan Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Ramin Mammadov'u kabul etti.

Yeni Azerbaycan partisini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurtulmuş, "Aslında burası aynı zamanda sizinde partiniz bir misafir olarak değil ev sahibi olarak sizi burada görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Azerbaycan'da yaşanan gelişmelerin daha iyiye doğru gittiğini belirterek, "Karabağ bölgesinin tamamıyla işgalden kurtulacağı yönündeki niyetlerimiz ve kararlılığımız da pekiştirmiştir. İnşallah günün birinde Karabağ'ı tamamıyla özgürleşmiş olarak göreceğiz ve onlar asli kimliğine dönecek yani Azerbaycan toprağı olarak yeniden tescil edilecektir." diye konuştu.

Hükümetler arası ve resmi kuruluşlar arası Azerbaycan ve Türkiye'nin yüksek seviyede iş birliği içerisinde hareket ettiğine işaret eden Kurtulmuş, "Rahmetli Haydar Aliyev'in söylediği gibi esasında 'İki farklı devlet ama tek milletiz' hiçbir farkımız yoktur. Dolayısıyla, Azerbaycan'da herhangi bir kardeşimizin ayağına taş değse biz bunun acısını yüreğimizde hissediyoruz. Karabağ bölgesinde bir kardeşimizin ayağına taş değse bunun acısını gönlümüzde hissediyoruz ve Azerbaycan'ın haklı davasını bütün platformlarda dünyadaki uluslararası camianın bütün platformlarında sonuna kadar savunuyoruz, sonuna kadar savunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN ERMENİSTAN TARAFIDIR"

Kurtulmuş, Azerbaycan Ermenistan topraklarını işgal etmiş olsaydı bütün dünyanın Azerbaycanın üzerine yıkılacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Ama maalesef sanki hiç bir şey yokmuş gibi Azerbaycan'la Ermenistan'ı her ikisini de aynı kefeye koyarak 'hadi oturun uzlaşın demek' insanlığa, hakkaniyete, vicdana, insafa ve hele hele uluslararası hukuka hiç sığmaz. İşgalci olan bir ülke var, 30 küsur yıldır Karabağ topraklarını işgal etmiş vaziyette, orada nice katliamlara şimdiye kadar imza atmış vaziyette. Yetmemiş gibi son saldırıları başlatan yine Ermenistan tarafıdır, Azerbaycan değildir. Yetmemiş gibi geçici ateşkesler ilan edildikten sonrada hala sivilleri vuran, ufacık bebekleri ve kadınları öldüren de Ermenistan tarafıdır. Savaş suçu işleyen Ermenistan tarafıdır ama ne yazık ki bütün dünya bu konuda sanki Ermenilerin bu suçların görmezden gelerek, Azerbaycan'ın bir an evvel masaya oturmasını istiyor. Eyvallah, çok açık bir şekilde bunu biz de söylüyoruz, sizler de her platformda söylüyorsunuz. Sorunun çözümü soruna neden olan ana kaynağın ortadan kaldırılmasıyla mümkündür. Nedir? Bu da Karabağ topraklarının işgalidir. İşgal ortadan kaldırıldığı takdirde zaten Azerbaycan'ın hiç bir şekilde bir saldırgan tavrı söz konusu olamaz."

"SONUNA KADAR BU MÜCADELE DEVAM EDECEK"

Savaşın da bir hukuku ve ahlakı olduğunu işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Orada sivillerin öldürülmesine rağmen Azerbaycan tarafının bizim köklerimizde, medeniyetimizde ve değerlerimizde var olan o güzide insani özelliklerle ortaya çıkıp Sayın Aliyev'in şunu söylemesi de son derece değerlidir 'Biz intikamımızı onların yaptığı gibi sivillere saldırarak değil, savaş meydanlarında alacağız' bu savaş ahlakının yansımasıdır. Bunun için biz gerçekten sahada da her gün başarılar geliyor, sonuna kadar bu mücadele devam edecek. Biz sorunu üreten taraf değiliz, Azerbaycan sorunu üreten taraf değildir. Bunu bir uluslararası problem haline dönüştüren taraf da Azerbaycan değildir. Bunun hakkaniyet ölçüsünde çözülmesinin yolu Ermenistan'ın saldırganlığının bir an evvel durdurulması ve işgal edilen toprakların da Azerbaycan'a yeniden verilmesidir."

Kurtulmuş, Azerbaycan'ın kararlığını ve güçlülüğünü takdirle karşıladıklarını belirterek, "Sahada kazanılan bun başarıların inşallah uluslararası hukukun vermiş olduğu haklılık çerçevesinde masada da sonuçlanacağından eminiz. Var gücünüzle gayret ediyorsunuz, bütün Azerbaycanlı kardeşlerimizin sonuna kadar yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu anlamda bütün imkanlarımızla uluslararası alanda da Azerbaycan'a destek vermeyi bir milli vazife olarak kabul ediyoruz, bir kardeşlik vazifesi olarak telakki ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"ENİNDE SONUNDA KARABAĞ ÖZGÜRLEŞECEKTİR"

Dünya'nın her yerinde Azerbaycan'ın haklı davasını anlatmaya devam edeceklerini ve sonuç alacaklarını bildiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Karabağ meselesinde haklı olan Azerbaycan'dır ve bu haklı davada Allah'ın izniyle sonuna kadar direnecek, adımlarını atacak ve kazanacaktır. Bu aynı zamanda uluslararası bir testtir, bir turnusol kağıdıdır. 'Kem küm' edenler ya da saldırgan Ermenilerin yanında yer alanlarla hakikaten Azerbaycan'ın haklı davasında destek verenler de bir ayrışma sürecindedir. Bütün buradan dünyadaki dost ve kardeş ülkelerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Herkesin, başta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere, İslam Dünyası'ndaki birçok dost ve kardeş ülkelerimizi ve coğrafyadaki dost ve kardeş ülkelerimizi Azerbaycan'ın bu haklı davasına destek vermeye çağırıyorum. Ayrıca Ermenistan'ın yaptığı insanlık suçlarına karşıda harekete geçmeye davet ediyorum. Burada sessiz kalanlar da tarihe bir şekilde yazılacaktır, görmezden gelenler de yazılcaktır. Sonunda Azerbaycan kafkasların güçlü bir milleti ve güçlü bir devleti olarak kıyamete kadar payidar kalacaktır. Eninde sonunda Karabağ'da özgürleşecektir."

Görüşmenin ardından Kurtulmuş'a, Azerbaycanlı kadınlar tarafından yapılan el dokuması halı hediye edildi.

Öte yandan, Yeni Azerbaycan Partisi heyeti Kurtulmuş'un kabulü öncesinde AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, AK Parti Genel Sekreter Yardımcıları Orhan Yeğin ile Mehmet Akif Kalaycı da hazır bulundu.