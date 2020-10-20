Son dakika: Annesinin cesediyle 4 gün yaşadı! Define arayan iki kişi buldu...

Sultangazi'de define arayan iki kişinin toprağın altında battaniyeye sarılı bir ceset bulmasının ardından annesini çekiçle kafasına vurarak öldürdüğü ortaya çıkan oğlu Batuhan Ünal ile cesedi gömmeye yardım eden Furkan Salih Gürlek suçlarını itiraf etti. Annesi ile babasının ayrıldığını ve annesini başka bir erkekle evde yakaladığını iddia eden Batuhan Ünal, "Ayakkabılıktaki çekici alarak anneme vurdum. Öldüğünü anlayınca annemi battaniyeye sararak evi temizledim. Ceset birkaç gün bu şekilde kaldı" dedi.

SON DAKİKA! CESET 4 GÜN EVDE KALDI

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Batuhan Ünal ve Furkan Salih Gürlek katıldı. Savunması alınan Batuhan Ünal, annesi Melahat İsbir ile babasının ayrıldığını ve kendisinin 8 aydır annesi ile birlikte yaşadığını söyledi. Olay günü olan 19 Aralık 2019 tarihinde eve gittiğinde annesini evde tanımadığı bir erkekle gördüğünü ve olayın şokuyla bir şey söylemeden evden ayrıldığını savunmasında anlatan Batuhan Ünal, "Daha sonra eşyalarımı toplamak için eve gittiğimde annem evdeydi. Eşyalarımı toplarken annem yanıma geldi ve ne olduğunu sordu. Bende babamın yanında yaşayacağımı söyledim.