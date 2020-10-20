İstanbul'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 628 personelin katıldığı dev bir operasyon gerçekleşti. İstanbul'un farklı ilçelerinde bulunan 588 adreste düzenlenen baskınlarda 156 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Aranan şahıslara dev operasyon: 156 kişi yakalandı! | Video





İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranmakta olan kişilerin yakalanması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dev bir operasyon başlatıldı. 628 personelden oluşan 246 ekip, İstanbul'un birçok ilçesinde bulunan 588 adrese baskın düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda; farklı suçlardan aranan 156 kişi yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin arasında bir kişinin uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.