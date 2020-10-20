Ardahan'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Koyunlu köyünde, Kovid-19 vakaları tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla köyde 14 gün karantina uygulanmasına karar verildi.

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı köyün giriş ve çıkışı kapatıldı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner de sosyal medya hesabından yaptığı uyarıda, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin önemine dikkati çekti.

Havaların soğuması nedeniyle özellikle kapalı mekanların yoğunlukta kullanılmaya başlandığını belirten Öner, bu alanlarda tedbirlerin artırılmasını ve mekanların daha çok havalandırılmasını istedi.