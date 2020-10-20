Her mevsim ayrı bir güzelliği olan Kars, pandemi sebebiyle sakin günler geçiriyor. Lokantalar ve oteller çoğunlukla boş. Rüya yolculuk olarak tabir edilen turistik Doğu Ekspresi'nin getirdiği hareketliliğe alışan esnaf ve vatandaşlar. güzel günlerin geri gelmesini bekliyor. Karslı aşıklar, bu kez Doğu Ekspresi için sazın teline vurdu.



Son yıllarda sosyal medyanın etkisiyle turist patlaması yaşayan ağırladığı ziyaretçi sayısı 200 bine yaklaşan Kars'ın bu kadar popüler olmasının nedenlerinden biri şüphesiz Doğu Ekspresi'ydi. Ancak pandemi ile birlikte duran seferler normalleşme sürecinin devamında başlamadı. Seyahat acenteleri bugünlerde seferlerin yeniden başlaması için Ulaştırma Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulundu. Türkiye'nin dört bir tarafındaki acenteler seferlerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyor.





Karslı halk ozanı Ensar Şahpazoğlu ve Ayhan Şimşekoğulu, Doğu Ekspres seferlerinin yeniden başlatılması gar binasına geldiler. Tren yolunda hem yürüyüp hem de sazın teline vuran ozanlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma Bakanlığına seslendi.





İptal edilen tren seferleri ile birlikte Kars'ın sessizliğe büründüğünü vurgulayan ozanlardan Ensar Şahpazoğlu, "Sonbaharın yaşandığı şu günlerde kar yağmadan iptal edilen tren seferlerinin yeniden başlatılmasını bekliyoruz. İptalle birlikte Kars büyük bir sessizliğe büründü ve bölge ekonomik kayba girdi. turistik Doğu Ekspresinden sadece Kars'a değil, geçiş noktasındaki Sivas, Erzincan, Erzurum ve Çıldır Gölü'nün bulunduğu Ardahan'da yararlanıyordu. Bu nedenle sazımızı alıp tren garına geldik. Burada seferlerin başlatılması için çalıp, söyledik. Umarız buradaki sesimiz Ankara'ya ulaşır" diye konuştu.





Kars'ta turistik işyeri bulunan Çetin Sural ise "Pandemi ve sonrasında tren seferlerinin iptal edilmesi işlerimizi bıçak gibi kesti. Trenle Kars'a gelen yerli ve yabancı turist sayesinde işlerimiz iyiydi. Ama şimdi işyerinin masrafını çıkaramıyoruz. Normalleşme süreci ile birlikte iptal edilen tren seferlerinin yeniden başlatılmasını bekliyoruz ve umut ediyoruz" dedi.

Bedir Altunok-Sabah