'Aslan'ım Trabzonlu! Yolda bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Trabzon'da Aslan Aydemir isimli kişi caddede bulduğu 20 bin TL'yi Zabıta'ya teslim etti. Ortahisar Belediyesi zabıta ekipleri şehir merkezindeki hoparlörlerden 'Bir miktar para bulundu' anonsu yaptı. Parayı kaybeden kişi Zabıta Müdürlüğü'ne gelerek parasını bulan kişiden teslim aldı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Kahramanmaraş Caddesinde dün sabah Emekli Astsubay Mustafa Özden, babası İlhan Özden ile birlikte 75 bin lirayı bankaya yatırmak için gitti. Baba ,oğul bankaya paranın bir kısmını yatırdıktan sonra bankadan ayrıldı. Baba İlhan Özden yeleğinin içindeki cebine 20 bin lirasını koymak isterken parayı caddede düşürdü. Kahramanmaraş caddesindeki yoldan geçen emekli Aslan Aydemir, yolda para buldu. Parayı alan Aydemir Ortahisar Zabıta Müdürlüğü'ne giderek parayı teslim etti. Ortahisar belediyesi zabıta ekipleri belediye hoparlörlerinden meydan civarında bir miktar para bulunduğu yönünde anons yaptı. Parasını kaybeden Mustafa Özden belediyeye zabıta müdürlüğüne gelerek parasını teslim aldı.

Yolda parayı bulan Aslan Aydemir, "Yolda para buldum ve ne kadar olduğuna hiç bakmadan zabıta'ya giderek teslim ettim. Bir süre sonra hoparlörlerden para bulunduğu yönünde anonslar yapıldı. Ortahisar Belediyesi zabıta müdürlüğüne 'Paramızı kaybettik' diye bir aile başvurdu.Zabıta ekipleriyle birlikte bulduğum parayı sahibine teslim ettim. 20 bin lira değil 100 bin lira da olsa aynı şeyi yapardım. Hak etmediğimiz paraya el sürmeyiz" dedi.

Parasını yolda düşüren Mustafa Özden ise ,düşürdüğü parayı bularak kendisine teslim eden Aydemir'e teşekkür etti. Özden,"Babam parasını cebine koyarken düşürmüş. Önce Karakola başvurdu.Daha sonra belediyeden de anons yaptıralım diye geldik.Babamın kaybettiği parayı bulup zabıta ekiplerine teslim eden Aslan bey'e çok teşekkür ediyorum. Memleketimin mert insanlarını bu nedenle çok seviyorum. İnsanlık ölmemiş .Herkesten Allah razı olsun. " diye konuştu.