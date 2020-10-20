Bakırköy’deki dere kirliliğine tepki yağıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana İstanbul'u 30 yıl geriye götürerek kirli ve pis haline geri çevirdi. İstanbul'un Haliç'inden Bebek sahiline kadar birçok yerde kirliliğin yaygınlaştığına dair görüntüler tepki toplamıştı.

DERE ÇÖPLERLE DOLDU, PİS KOKULAR YAYILIYOR

Şimdi de CHP'li Bakırköy Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve yerleşim alanının ortasında bulunan Ayamama Deresi'nin kirli ve pis hali sosyal medyaya yansıdı. Çöplerle dolduğu belirtilen dereden pis kokuların etrafa yayıldığı da belirtiliyor. Vatandaşlar bu durumdan rahatsızlıklarını yine sosyal medyadan duyuruyor.

CHP’den İnce’ye sansür!

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV bile İBB ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmeye başladı!