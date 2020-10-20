Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Bakırköy’deki dere kirliliğine tepki yağıyor

Bakırköy’deki dere kirliliğine tepki yağıyor

son bir yılda, 90’lı yıllarda bıraktığımız çöp yığınları ve kirliliklerine yeniden kavuştu! Mahvolan Haliç’in ardından ’li sınırları içerisinde yer alan de çöp ve pislikten görünmez oldu. Vatandaşların yoğun tepkisine neden olan pis kokular karşısında CHP’li belediye sessizliğini koruyor.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 20.10.2020 17:27 ABONE OL
Bakırköy’deki dere kirliliğine tepki yağıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden bu yana İstanbul'u 30 yıl geriye götürerek kirli ve pis haline geri çevirdi. İstanbul'un Haliç'inden Bebek sahiline kadar birçok yerde kirliliğin yaygınlaştığına dair görüntüler tepki toplamıştı.

DERE ÇÖPLERLE DOLDU, PİS KOKULAR YAYILIYOR

Şimdi de CHP'li Bakırköy Belediyesi sınırları içerisinde yer alan ve yerleşim alanının ortasında bulunan Ayamama Deresi'nin kirli ve pis hali sosyal medyaya yansıdı. Çöplerle dolduğu belirtilen dereden pis kokuların etrafa yayıldığı da belirtiliyor. Vatandaşlar bu durumdan rahatsızlıklarını yine sosyal medyadan duyuruyor.

CHP’den İnce’ye sansür! CHP’ye yakınlığıyla bilinen Halk TV bile İBB ve Ekrem İmamoğlu’nu eleştirmeye başladı!

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakırköy’deki dere kirliliğine tepki yağıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA