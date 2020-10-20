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Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 5. ve 9. sınıflarda ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

Ülkemizde Mart ayından bu yana etkisini sürdüren corona virüsü pandemisi sebebiyle eğitim öğretim faaliyetlerinde farklılıklara gidilmişti. EBA sistemiyle uzaktan eğitime geçilen sistemde pek çok farklı sınıflarda eğitim gören öğrencilerin ardından 5. Ve 9. Sınıfta eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime ne zaman başlayacağı merak ediliyordu. Bu gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında tarafından söz konusu sınıfların yüz yüze eğitime geçeceği tarih açıklandı. Bu son dakika haberi sonrasında vatandaşlarımız 5. ve 9. sınıflarda ne zaman başlayacak? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 20.10.2020 19:59 Son Güncelleme: 20.10.2020 20:12 ABONE OL
Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?

11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası teşhis edilen koronavirüs pandemisi sebebiyle ülkemizde eğitim öğretim etkinliklerinde son dakika gelişmelri yaşanmış ve uzaktan eğitime geçilmişti. Normalleşme planları kapsamında bazı sınıf öğrencileri geçtiğimiz ay yüz yüze eğitime başlamış bazı sınıflar ise uzaktan eğitime devam etmişti. Bugün yapılan Kabine Topkantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5. ve 9. sıbnıf öğrencileri için yüz yüze eğitim açıklaması yapıldı. Bu gelişme sonrasında öğrenci ile veliler 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? sorusu üzerinde yoğun araştırmalar yapmaya başladı. Peki, 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

5. VE 9. SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK? BAŞKAN ERDOĞAN ERDOĞAN SON DAKİKA AÇIKLADI!


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında yaptığı açıklamalarda 5. ve 9.sınıfların yüz yüze eğitime başklamasına ilişkin,

"Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. lisilerde 9. sınıflarda yüzyüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz."

ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan son dakika açıkladı! 5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 5. ve 9. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak?
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