Bebek katili Ermenistan’dan NATO’ya komik SİHA başvurusu!

AzerbaycanErmenistan ordusuna, 2 milyar dolardan fazla zayiat verdirdi. Bu zayiatın yarısı Azerbaycan Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'ları sayesinde sağlandı. Dosta güven düşmana korku veren Türk SİHA'ları Erivan yönetiminin korkulu rüyası oldu. Sivilleri bombalayan, bebekleri öldüren Ermenistan, hiç utanmadan yine yalana sarıldı. Dünya'nın katliamları karşısında 3 maymunu oynamasından cesaret alan Erivan yönetimi, ordusuna büyük zayiat verdiren Türkiye yapımı Bayraktar TB2'lerin Karabağ'da kullanılmaması için NATO'ya başvuruda bulundu.

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