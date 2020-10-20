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Bebek katili ’dan ’ya komik SİHA başvurusu!

'ın işgal edilen topraklarını geri almak için tarafından yapılan salıdrılara karşılık vermesi üzerine zor duruma düşen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yalana sarıldı. Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'larının sahadaki üstün gücünü gören Paşinyan 'ya başvurarak Azerbaycan'ın SİHA kullanmamasını istedi

Giriş Tarihi: 20.10.2020 07:33 Son Güncelleme: 20.10.2020 07:34 ABONE OL
Bebek katili Ermenistan’dan NATO’ya komik SİHA başvurusu!
Azerbaycan Ermenistan ordusuna, 2 milyar dolardan fazla zayiat verdirdi. Bu zayiatın yarısı Azerbaycan Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 İHA ve SİHA'ları sayesinde sağlandı. Dosta güven düşmana korku veren Türk SİHA'ları Erivan yönetiminin korkulu rüyası oldu. Sivilleri bombalayan, bebekleri öldüren Ermenistan, hiç utanmadan yine yalana sarıldı. Dünya'nın katliamları karşısında 3 maymunu oynamasından cesaret alan Erivan yönetimi, ordusuna büyük zayiat verdiren Türkiye yapımı Bayraktar TB2'lerin Karabağ'da kullanılmaması için NATO'ya başvuruda bulundu.

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Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmamasını talep eden Ermenistan, bu talebine SİHA'lar ile sivillerin vurulduğu şeklinde komik ve gerçeklerle bağdaşmayan bir gerekçe gösterdi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan eline geçen her fırsatta Türkiye'yi savaş kışkırtıcılığı yapmakla suçlayarak yalanlarıyla dünyayı kandırmaya çalışırken Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da SİHA'ların sivilleri vurduğu yalanlarını NATO çevrelerinde dillendiriyor.

ERMENİ MEVZİSİNDE PKK'NIN CANSIZ MANKEN TAKTİĞİ
Türk SİHA'ları karşısında çaresiz kalan Ermenistan ordusu, PKK taktiğine sarıldı. Ermeni güçleri hedef şaşırtmak için mevzilere cansız mankenler yerleştirdi. Görüntüler akıllara Diyarbakır Sur'daki olaylarda kullanılan cansız manken görüntülerini getirdi.

ERMENİSTAN SUŞA'YA İŞGAL ANITI DİKMİŞTİ
Ermeniler 1992'deki işgalde 1400 metre rakımlı dağ kasabası Suşa'nın alınmasını önemli bir dönüm noktası olarak kabul etmiş, kasabayı ele geçiren Ermeni komutanın anısına Suşa'da sözde başkente giden yola hakim bir tepeye restore edilmiş T-72 tankı konulmuştu. Ermeniler Suşa'yı almalarının ardından Ermenistan'la kara bağlantısını güvence altına aldıkları kanısıyla büyük bir kutlama yapmış ve kısa zamanda sözde Dağlık Karabağ bölgesinin başkenti yaptıkları Hankendi'yi de ele geçirmişlerdi. Birkaç gün sonrada Ermeni güçleri Laçin bölgesini, Ermenistan'a bağlayan bir koridor açmıştı. Kilit kasaba Suşa kuşatıldı Gürcistan'da Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlılar anıldı Sözün bittiği yer! Ermenistan ordusunun katlettiği minik Narin gözyaşları içerisinde toprağa verildi Paris'te terör örgütü PKK'nın katılımıyla Ermenistan'a destek gösterisi düzenlendi

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Bebek katili Ermenistan’dan NATO’ya komik SİHA başvurusu!
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