Çaldı, parçaladı, satmadan yakalandı!

İstanbul Ümraniye'de, çaldığı motosikleti iş yerine getirip parçalarına ayırarak satmaya çalışan Rıdvan F.A., Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalandı. Rıdvan F.A.'nın iş yerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu düşünülen onlarca motosiklet parçası da ele geçirildi.





Ümraniye'ye bağlı Armağanevler Mahallesi'nde O.B.'ye ait yaklaşık 20 bin lira değerinde bir motosiklet çalındı. 13 Ekim günü park halindeki motosikletinin çalındığını fark eden O.B. durumu polise bildirdi. Gelen ihbar üzerine hareket geçen ekipler, 16 Ekim'de şüpheli Rıdvan. F.A.'nın iş yerine bir operasyon düzenledi. Ihlamurkuyu Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan adreste gerçekleştirilen aramada, ihbarı yapılan motosiklete ait parçalar tespit edilirken, çalıntı olduğu düşünülen onlarca motosiklet parçası da ele geçirildi. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'ne bağlı ekipler tarafından yakalanan Rıdvan F.A. adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Öte yandan motosikletin çalındığı ana dair görüntüler ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde, hırsızın telefonla konuşarak motosiklete yaklaştığı ardından da saniyeler içerisinde motosikleti çaldığı görülüyor.