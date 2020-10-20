Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı!

Toplantıda artan koronavirüs vakalarına alınacak tedbirlerin, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıların, KKTC'de Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesi ve bundan sonraki sürecin ele alınması bekleniyor.

KORONA VAKALARI

Toplantıda son dönemde artan koronavirüs vakalarının da masaya yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile önlemler daha sıkılaştırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

ERMENİSTAN SALDIRILARI

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları da toplantının ana gündem maddelerinden olacak. Azerbaycan'a verilen destek, Ermenistan'a karşı uluslararası hukuktan doğan hakların da görüşülmesi bekleniyor.

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DOĞALGAZ KEŞFİ

Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele ele alınacak.

KKTC'NİN YENİ CUMHURBAŞKANI

Haftasonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi. Tatar'ın seçilmesi sonrası adada başlayacak yeni dönemin nasıl olacağı, hangi adımların atılması da kabine toplantısının gündemine gelmesi bekleniyor.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM

Toplantıda üniversitelerde de yüz yüze eğitimin başlayıp başlamaması konusu da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.