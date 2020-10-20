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İşte böyle yakalandılar! Uyuşturucular gizli zulalardan çıkarıldı

İstanbul Narkotik Masası Polisleri’nin Beyoğlu’nda düzenlediği ‘Çukur Operasyonu’nda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 20.10.2020 12:26 Son Güncelleme: 20.10.2020 12:38 ABONE OL
İşte böyle yakalandılar! Uyuşturucular gizli zulalardan çıkarıldı

İstanbul Narkotik Masası Polisleri'nin Beyoğlu'nda düzenlediği 'Çukur Operasyonu'nda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Beyoğlu İlçesi'nde uyuşturucu satıcılarına "Çukur Operasyonu" düzenledi. Hedef 68 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese Özel Harekat ve havadan helikopter destekli eş zamanlı şafak baskını yapıldı. Adreslerde 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Özel eğitimli ve hassas burunlu narkotik dedektör köpekleri adreslerde arama yaptı. Uyuşturucu maddeler "Zula" olarak adlandıran gizli bölmelerde ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

İşte böyle yakalandılar! Uyuşturucular gizli zulalardan çıkarıldı | Video

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İşte böyle yakalandılar! Uyuşturucular gizli zulalardan çıkarıldı
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