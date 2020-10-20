İYİ Partili Ümit Özdağ, partisinin 31 Mart yerel seçimlerde HDP ile yaptığı örtülü ittifakı anlattı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ; partisinin 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde HDP ile yaptığı örtülü ittifakı anlattı.

Ümit Özdağ; yerel seçimler sürecinde Kars'ta MHP'ye destek verilmesi için İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'i üç kez aradığını belirterek, "MHP orada (Kars'ta) bin 200 oyla kaybetti. Biz (İYİ Parti) 900 oy almıştık" dedi.

ÖZDAĞ: "IĞDIR'DA EN SON HDP KAZANDIĞI ZAMAN 'KÜRDISTAN'IN SINIRLARI BURAYA DAYANDI' AÇIKLAMASINI YAPMIŞTI"

Ümit Özdağ, özel bir televizyon kanalında şunları söyledi:

"Iğdır ve Kars'ta Milliyetçi Hareket Partisi'ni desteklediğimizi açıklıyorum çünkü burası vatan, burası vatan toprakları.. Iğdır'da en son HDP kazandığı zaman 'Kürdistan'ın sınırları buraya dayandı' açıklamasını yapmışlardı. Biz Hakkari'den Edirne'ye bütün vatanı Türkiye biliyoruz. Türk vatanı biliyoruz ve öyle kalması için de mücadele ediyoruz. Burada siyasi parti değil önemli olan milli duruştur."

"MHP KARS'TA BİN 200 OYLA KAYBETTİ. BİZ 900 OY ALMIŞTIK"



"Iğdır'ı kabul ettirdim. Kars'ı ne yazık ki kabul ettiremedim. Daha sonra seçim içerisinde Sayın Genel Başkanı (İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i üç kez aradım ve dedim ki; 'Kars'ı biz (İYİ Parti) kazanamıyoruz ama MHP de kaybediyor." Üç kez. 'HDP kazanıyor'. Biz bütün Kars'ta (İYİ Parti) 900 oy aldık, bin 200 oyla da MHP kaybetti."



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