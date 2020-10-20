Kim Milyoner Olmak İster'in Hikmet'i kekemeliği yenecek!

ATV ekranlarının sevilen fenomen yarışması 'Kim Milyoner Olmak İster'de 10 Ekim Cumartesi akşamı yarışmaya katılan 22 yaşındaki Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, gösterdiği performans ve sempatik tavrıyla Türkiye'nin konuştuğu isim olmuştu.

Geçtiğimiz hafta 60 bin liralık sorunun cevabını kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini söyleyen ve 125 bin liralık soruyu da bilen Karakurt, bu haftaki ikinci bölümde 250 bin liralık soruyu da açtırmıştı. Sorudan sonra yarışmadan çekilen Hikmet Karakurt, yaşadığı Şanlıurfa'ya dönüştü.

KEKEMELİĞİ YENECEK

Kendisi ile birlikte 8 kardeş oldukları öğrenilen Hikmet'in babası gibi kekeme rahatsızlığı bulunduğu, bu nedenle de AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat'ın girişimleri ile Hikmet'in Şanlıurfa'da faaliyet gösteren EKO Diyalog Kekeme Okulu'na ücretsiz olarak 3 ay boyunca gideceğ öğrenildi. Burada tedavi görecek olan Hikmet'in kekeme rahatsızlığını yeneceği değerlendiriliyor.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

Hikmet Karakurt, konuyla ilgili SABAH'a yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Vildan Polat Hanım, kekemelik kursuna 1 dönem boyunca gidebilmem için beni kayıt etti. Şu an haftada 5 gün olmak üzere 3 ay tedavi göreceğim. Kendisine çok teşekkür ederim. İyi Ki varsınız, iyi ki sizin gibi yardımsever insanlar var."

AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ise, "Bu evladımıza sahip çıkmamız gerek… Hikmet'i önce kekeme okuluna kayıt ettik, kardeşleri ile ders çalışması için de evine ücretsiz internet bağlattık. Biz kendisine ve kardeşlerinin eğitimi ile ilgili yardımı yapacağız" dedi.