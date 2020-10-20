Kocaeli’nde büyük 'yemek' operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, kamu kurumlarının yemek ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen firma sahiplerine operasyon düzenlendi. Çok sayıda gözaltının olduğu öğrenilen operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayılarının daha da artacağı öğrenildi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, 2017'den buyana kamu kurumlarında yapılan ihaleleri mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucu yeterli delil ve bilgiye ulaşan Kocaeli Polisi, sabah saatlerinde, kamu kurumlarındaki ihalelere fesat karıştırdıkları ileri sürülen firma sahiplerine operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şimdiye kadar 30'a yakın kişinin gözaltına alındığı ve ifadelerine başvurulduğu öğrenildi. Ayrıca operasyonun devam ettiği ve yeni gözaltıların olabileceği bilgisine ulaşıldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında, ihaleye fesat karıştırmak dışında, tehdit, darp ve yaralama iddialarının da yer aldığı öğrenildi.