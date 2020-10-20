Polisten polise FETÖ kumpaslı dolandırıcılık

Diyarbakır'da görevli bir polis, okuldan arkadaşı olan başka bir polis tarafından FETÖ kumpasıyla dolandırılmak istendi. Polisin şikayeti üzerine ikisi polis 3 kişi hakkında dava açıldı.

Diyarbakır'da görevli Resul Günderenoğlu adlı polisi Ankara'da görevli olan polis arkadaşı D.A. aradı. D.A. polis okulundan arkadaşı olan Günderenoğlu'na "2016'dan beri izlenen üst düzey FETÖ elebaşlarından biri yakalandı. Üzerinden üç bin kişilik liste çıktı. Listede senin de adın geçiyor. İhraç edileceksin. Ama merak etme halledeceğiz" diyerek iddiaya göre 90 bin lira para istedi.

AÇIKLAMA KISMINA BORÇ YAZDIR

Resul Günderenoğlu FETÖ ile hiçbir bağı olmadığını söylemesine rağmen arkadaşı olan polis D.A. "Listede adın geçiyor. Parayı hazır et. Parayı S.B.Ş'nin hesabına gönder. Havale açıklama kısmına da muhakkak borç ibaresi yazdır" dedi. Durumdan şüphelenen Resul Günderenoğlu dolandırılabileceğini düşünerek D.A'nın sesini kaydetti. Ardından durumu kendi müdür ve amirlerine anlattıktan sonra savcılığa şikayette bulundu. D.A. ilk sorgusunda arkadaşına şaka yapmak istediğini söyledi.

Avukatıyla birlikte alınan ikinci ifadesinde ise, "Bahis oynadığım için borcum birikti. Borç batağına düşünce böyle bir plan yaptım. Okuldan tanıdığım Resul'u arayıp, bu yöntemle para istedim" dedi. Konuyla ilgili ikisi polis 3 sanık hakkında dolandırıcılık suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanıklar hakkında "FETÖ soruşturmasında adın geçiyor" diyerek maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları belirtildi. Sanıkların yargılanmalarına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.