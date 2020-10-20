Şantiyede gömülü 3 kafatası bulundu

AYDIN'IN Nazilli ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında yağmur sonrası çökme meydana geldi. Göçüğün düzeltilmesi için başlatılan kazılarda işçiler, poşet içerisinde gömülü halde insan kemikleri ve kafatasları buldu. İhbar üzerine gelen polis ekipleri yaptıkları ilk incelemede 3 kişiye ait olduğu belirlenen kafatası ve kemiklerin, poşet içerisinde bulunması nedeniyle olayın cinayet olabileceği değerlendirmesinde bulundu. Bunun üzerine ekipler, kemiklerin kaç yıllık olduğunu öğrenmek amacıyla, müze müdürlüğünden uzman personel talep etti. Olay yerine gelen müze yetkilisi, kemiklerin yakın tarihe ait olduğunu belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.