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Son dakika: Başkan Böcek’in durumu ile ilgili yeni açıklama

Son dakika gelen habere göre Yeni tip korona virüs (Covid-19) tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ünitesinde tedavisine devam edilen Büyükşehir Belediye Başkanı 'in sağlık durumuna ilişkin belediyeden yapılan açıklamada, verilen mekanik desteklerin aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmasının yanı sıra son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olduğu ancak durumunun kritikliğini koruduğu bilgisi paylaşıldı.

İHA
Giriş Tarihi: 20.10.2020 14:09 Son Güncelleme: 20.10.2020 14:10 ABONE OL
Son dakika: Başkan Böcek’in durumu ile ilgili yeni açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesinden Başkan Muhittin Böcek'in durumuyla ilgili belediyenin sosyal medya hesaplarından bugün yapılan açıklamada, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Verilen mekanik destekler aşamalı olarak azaltılmaya çalışılmaktadır. Son birkaç gün içerisinde olumlu gelişmeler olmakla birlikte durumu kritikliğini korumaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

43 gündür yoğun bakımda

CHP'li Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.
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Son dakika: Başkan Böcek’in durumu ile ilgili yeni açıklama
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