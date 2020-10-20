Son dakika: Bulgarların akın ettiği cadde doldu taştı, adım atacak yer kalmadı

Edirne'nin en işlek caddelerinden biri olan Saraçlar Caddesi korona virüs salgını öncesi günlerini aratmadı. Çok sayıda Bulgaristan vatandaşının alışveriş yapmak için Edirne'ye akın etmesi, öğrencilerin okul çıkışı çarşı merkezinde gezmesi ve Edirnelilerin alışveriş yapmak için Saraçlar Caddesi'ne gelmeleri caddenin dolup taşmasına neden oldu.