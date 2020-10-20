Son dakika haberi... Pınar Gültekin'in ailesinden mahkemede flaş çıkış!

NE OLMUŞTU?

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in kaybolduğu haberi ajanslara düştükten hemen sonra arama çalışmaları başlamış ve kaybolduğu nokta olan Muğla'nın Ula ilçesinde yoğunlaşan arama çalışmaları neticesinde Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten, yakılıp üzerine beton döküldükten sonra Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kamufle edildiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra ortaya çıkan son dakika gelişmeleri katilin evli ve çocuklu olduğunu, kendisine yardım edildiğine ilişkin şüphelerin olduğunu gözler önüne sermişti.



