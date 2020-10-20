Son dakika: HSK tarafından ihraç edilmişlerdi! Terörle mücadele ekiplerince gözaltına alındılar...

Son dakika haberi... Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edildikten sonra Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca haklarında soruşturma yürütülen Hakim ve Savcıların ihraç kararlarını değerlendirmeye alan Hakim Savcılar Kurulu, 6 Ekim'de başlayan ve yaklaşık iki hafta süren genel kurulda 80 Hakim ve Savcı'nın meslek geleceğiyle ilgili kararlar aldı.

Genel Kurul'da yapılan görüşmeler sonrasında 11 Hakim ve Savcı'nın meslekten çıkarılmalarına, 1 kişinin görevden uzaklaştırılmasına, yaklaşık 50 kişinin de hakkında işlem yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.

RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

Resmi Gazete'de yer alan HSK Genel Kurulu kararına göre Konya Hakimi Zeki Yıldırım, Ankara Hakimi Şerife Şahin, Yargıtay Teknik Hakimi Göknur Tosun Kayacı, Kırıkkale Cumhuriyet Savıcısı Gökhan Düğer, Kocaeli Hakimi Mehmet Noyan, Nevşehir Cumhuriyet Savcısı Celal Akar, Tarsus Hakimi Bahar Gögüs, Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi Merve Bozkurt, Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi Mücahit Fatih Albayrak, Emirdağ Hakimi Ejder Aksak ve Çal Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kula'nın, çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık soruşturmaları, örgütün mahrem imamlarına ait operasyonel hatlarla iletişimleri, ankesörlü örgütsel ardışık aramalar, HSK müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlananların anlatımları kapsamında, FETÖ ile irtisaklı ve irtibatlı olduğu sabit görüldü. 11 kişinin, meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi.

İKİ HAKİM GÖZALTINA ALINDI

Meslekten atılan hakimler arasındaki Ankara Hakimi Şerife Şahin ile Yargıtay Teknik Hakimi Göknur Tosun Kayacı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirtilen hakimlerin, örgütün hakim-savcı çalışma evlerinde adli yargı sınavlarına hazırlandıklarına dair haklarında etkin pişmanlık ifadeleri bulunduğu öğrenildi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ihraç edilen Ankara Hakimi Şerif Şahin ile Yargıtay Teknik Hakimi Göknur Tosun Kayacı, ifadeleri alınmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.