Son dakika: Ünlü CEO, hurdaya dönen cipten yaralı kurtuldu

TEM Otoyolu İzmit İlçesinde meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan Tır, kendisi ile aynı istikamette gitmekte olan cip'e çarptı. Çarpışmanın etkisi ile savurarak bariyerlere çarpan ve araçta sıkışan1 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen cipten yaralı olarak kurtulan kişinin SIPCA Türkiye CEO'su olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; TEM otoyolundan İstanbul istikametinde seyir halinde olan Halil Dutkun isimli sürücü kontrolündeki 34 ZB 3486 plakalı tır, İzmit geçişi Şirintepe Viyadükünde lastiği patlayınca kendisi ile aynı istikamette gitmekte olan Düzgün Kolçak idaresindeki 34 BJK 321 plakalı cipe çaptı. Kazada, çarpışmanın etkisiyle savrulan cip yaklaşık 50 metre sürüklendi ve viyadük üzerinde bulunan bariyerlere çarptı.

İTFAİYE KURTARDI



Çevrede kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri cip içerisinde bulunan ve araçta sıkışan Aykut Ferah isimli yolcuyu sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı Ferah, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Polisin araçları kaza yerinden kaldırması sonrası trafik normale döndü. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.