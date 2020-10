Tunceli’de çiftçilere sertifikalı yem bitkisi tohumu desteği

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Kaya, "Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Daire Başkanlığınca uygulanan "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında İlimiz hayvancılığına katkı sunmak, kaliteli kaba yem üretimini artırarak et ve süt verim ve kalitesini artırmak ve Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üreticilerimizin ihtiyaç duydukları yem bitkisi tohumluklarından yonca, korunga, Macar fiği ve yem bezelyesi tohumluklarının dağıtımı gerçekleştirildi" dedi.

Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Tunceli'de büyükbaş hayvancılığın da önemli bir geçim kaynağı oluşturduğunu söyleyen Kaya, "Bu durumda hem meralardaki aşırı otlatmanın önüne geçebilmek, meralarımızı korumak ve hem de hayvancılık faaliyetiyle iştigal eden üreticilerimizin kaliteli kaba yem üretimini gerçekleştirmeleri ve üretim maliyetlerine katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç duydukları kaliteli ve sertifikalı yem bitkisi tohumluklarının üreticilerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir" diye konuştu.





Dağıtılan tohum miktarlarına ilişkin de bilgi veren Kaya, "Sertifikalı yem bitkisi tohumlarından 3 bin 200 kilogram yonca, 7 bin 450 kilogram korunga, 27 bin kilogram Macar fiği ve 12 bin 550 kilogram yem bezelyesi olmak üzere toplamda 50 bin 200 kilogram yem bitkisi tohumu yüzde 50 çiftçi katkısıyla temin edilerek ilimiz çiftçilerine dağıtılmıştır. Dağıtılan yem bitkisi tohumuyla ilimiz genelinde yaklaşık olarak 4 bin- 4 bin 500 dekar alanda ilave yem bitkisi üretimi gerçekleştirilecektir. Bu durum hem İlimiz mera ve yaylaklarının aşırı otlatılmalarının önüne geçecek ve meralarımız üzerindeki otlatma baskısı azalacak, hem de ilimizde hayvancılıkla iştigal eden yetiştiricilerimizin kaliteli kaba yem üretimine katkı sağlayarak hayvancılık üretim maliyetlerini düşürmeye yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

İl Müdürü Kaya, her zaman üreticilerin yanında olacaklarını ve onların ihtiyaç duyduklarını her konuda her türlü yardımı yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.