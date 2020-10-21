3 yıldır görmediği ablasını sokak ortasında öldürdü

Üniversitenin ardından tanıştığı Orhan V. ile evlilik kararı alan ve Melek Aslan, Sakarya'ya gitti. Ailelerini de tanıştıran ikiliden Orhan V. işi nedeniyle sık sık Almanya'ya gittiği için Melek Aslan'ı kıskanarak tehdit etmeye başladı. Tehditlerden dolayı rahatsız olan Aslan önce Sakarya'da şikâyetçi oldu. Tehditlerin sürmesinin üzerine memleketi Diyarbakır'a dönen genç kız burada da huzur bulamadı. Çünkü Orhan V'nin tehditleri devam etti.

iyarbakır'da 2 ay önce Orhan V'ye karşı koruma ve uzaklaştırma kararı alan Merve o dönemde verdiği ifadesinde "Sakarya'da yaşayan Orhan V. ile yaklaşık bir yıl önce tanıştım. Sevgili olduk. Beni ailesiyle tanıştırdı. Evlerine gidip, geliyordum. Ben de Orhan'ı ailemle tanıştırdım, evlenecektik. Mezun olduktan sonra Orhan beni Sakarya'ya çağırdı. Ailemden habersiz yanına gittim. Kız yurdunda kalmaya başladım. KPSS'ye de hazırlandım. Orhan, Almanya'da iş yaptığından sık sık oraya da giderdi. Orhan'la Sakarya'da bir kafede otururken bir erkek arkadaşım aradı. Açmamamı istedi. Benden şüphelendi ve kıskandı. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Beni tehdit edince Sakarya'da emniyete giderek şikâyetçi oldum. Sonrasında da tehdit ve şantajları devam etti. Bunun üzerine tekrar şikâyetçi oldum. Sosyal medya hesaplarımı kapattım. Telefonumdan kendisini engelledim ve 3 ay önce tekrar Diyarbakır'a geldim." dedi.

Melek ifadesinde, kendisini ölüme götüreceğinden habersiz süreci ise şöyle anlatmış;

"Orhan bana ulaşamayınca aileme ulaşmış. Ne söylediğini bilmiyorum ama ailem beni aradı ve tepki verdi. Sonrasında da ailem benimle irtibatı kesti. Ancak Orhan peşimi bırakmadı. Telefonumdan arayarak çekiliş kazandığımı söylediler. Bir otele davet ettiler. Gittiğimde Orhan oradaydı. Kendisiyle görüştüm. Tekrar tartışmaya başladık. Beni darp edince tekrar şikayetçi oldum. Sonrasında yine Diyarbakır'da defalarca karşıma çıktı. Sosyal medya üzerindeki hesaplarımdan tehdit ve şantajlara devam etti."

İfadesi alınan Orhan V.'nin ise, "Melek Aslan eski sevgilim olur. Kendisine 30 bin euro vermiştim. Onu istediğim için böyle yalanlarla benden şikâyetçi oldu" dediği öğrenildi.

Melek Aslan'ı öldürdükten sonra yakalanan kardeş Mustafa Aslan da ilk ifadesinde cinayeti 'namus meselesi' nedeniyle işlediğini söyledi. Öte yandan olay yerinde yapılan incelemede 3 adet boş kovan bulunduğu bildirildi.