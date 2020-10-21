65 yaşındaki kadın böyle ateş etmiş! Pompalı dehşetin altından sosyal medya mesajları çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda iddiaya göre iki gün önce kavga eden husumetli taraflar geçtiğimiz Cumartesi günü yine kavgaya tutuştu. Aralarında iki aileden bir kadın ve bir erkeğin sosyal medya üzerinden mesajlaştıkları ortaya çıkınca husumet oluşan ailelerin kavgasına 7'den 70'e herkes karıştı.

1 kişi öldü 2 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaralı olan 2 şüpheli ise hastanedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.





1 KİŞİ ÖLDÜ



Beyoğlu Piripaşa Mahallesi Ahbap Sokak üzerinde Cumartesi günü saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kasım Kurt, Serdilhan Kurt ve Vedat Kurt çalışmak için sokak üzerindeki inşaata gelmiş, inşaata geldikten bir süre ise iki araçla gelen Hüsnü B., Reşit B. ve Ali B., Kurt ailesine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açmıştı. Olayın sonucunda kolundan ve göğsünden aldığı isabetler sonucu ağır şekilde yaralanan Kasım Kurt, sağlık ekipleri kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybetmişti.





İKİ AİLE ARASINDA KIZ MESELESİ



Konuyla ilgili yapılan çalışmalarda iki ailenin arasındaki husumetin aileler arasında bir kadın ve bir erkeğin sosyal medya mesajlaşmalarının ortaya çıkmasından sonra ikilinin birlikte ortadan kaybolmasının ardından ortaya çıktığı belirlendi.





12 GÖZALTI 5 TUTUKLAMA



Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince yapılan çalışmalarda iki aileden 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edilirken 5'i tutuklandı. Yaralı olarak hastanede gözaltında olan 2 şüphelinin de tedavilerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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ÖLEN ADAMIN SİLAHINI ALIP ATEŞ ETTİ



Öte yandan olayla ilgili yeni ortaya çıkan görüntülerde 65 yaşındaki şüpheli Safure B.'nin ölen Kasım Kurt'un belinden silahını alıp onun kardeşlerine doğru ateş ettiği anlar görülüyor. Şüpheli Safure B'de tutuklanarak cezaevine gönderildi.



KALASLA BİLE VURMUŞLAR



Cinayet Büro Ekiplerince şüphelilerle birlikte 5 tabanca, 1 pompalı tüfek, 10 mermi kovanı ve 1 adet kalas ele geçirildi.