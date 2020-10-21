Almanya Büyükelçisi Schulz'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u kabul etti. Schulz, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.
ZİYARET FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLE SONA ERDİ
Güven mektubu sunumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Büyükelçi Schulz'un, koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması geldi! 2 Kasım'dan itibaren başlıyor SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan yüz yüze eğitim ve yerli aşı açıklaması!