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Büyükelçisi Schulz'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan Erdoğan, 'nın 'u bugün Cumhurbaşkanlığı 'nde kabul etti. Schulz, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:31 Son Güncelleme: 21.10.2020 17:40 ABONE OL
Almanya Büyükelçisi Schulz'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'u kabul etti. Schulz, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

ZİYARET FOTOĞRAF ÇEKİMİ İLE SONA ERDİ

Güven mektubu sunumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Büyükelçi Schulz'un, koronavirüs önlemleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Almanya Büyükelçisi Schulz'dan Başkan Erdoğan'a güven mektubu
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