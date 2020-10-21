Avukata saldırı olayında 1 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan ve tek gözünü kaybeden avukat Asilcan Tuzcu (29) tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Tuzcu'ya bıçakladığı iddiasıyla dün akşam gözaltına alınan Ferdi Ö.'nün ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Ferdi Ö.'nün 2 ay önce görülen bir boşanma davasında banka hesaplarına ve mallarına tedbir kararı aldıran Asilcan Tuzcu'yu, 'Bunun hesabı sorulacak' diyerek tehdit ettiği öğrenildi.



Avukat Asilcan Tuzcu Akşehir ilçesi Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'ndeki evinin önünde geçtiğimiz hafta peruklu bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Gözünden, boynundan ve sırt bölgesinden yaralanan Tuzcu, ambulansla Konya'ya sevk edildi. Tuzcu'nun sol gözü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi tamamlanan Asilcan Tuzcu, dün taburcu edildi. Tuzcu, SABAH'a yaptığı açıklamada herhangi bir husumetlisinin bulunmadığını, saldırganın ise kendisini öldürmeye çalıştığını söyledi.





1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili çalışmaları yürüten Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarından yola çıkarak saldırganın eşgalini belirledi. Polis, dün akşam saatlerinde olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla inşaat işleri ile uğraşan Ferdi Ö.'yü gözaltına aldı.





SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ



Emniyete götürülen Ferdi Ö.'nün hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Polis ise olay günü Ferdi Ö.'ye ait bir aracın olay yerine yakın bir noktada olduğunu tespit etti. Ferdi Ö.'nün ev ve iş yerinde yapılan aramalarda ise suç aletine rastlanmadığı belirtildi.





'BUNUN HESABI SORULACAK' DEMİŞ



Avukat Asilcan Tuzcu'nun yaklaşık 2 ay önce boşanma davası nedeniyle şüpheli Ferdi Ö.'nün mal ve banka hesaplarına tedbir kararı aldırdığı öğrenildi. Bunun üzerine sinirlenen Ferdi Ö.'nün ise avukat Tuzcu'ya, 'Bunun hesabı sorulacak' tehditinde bulunduğu ileri sürüldü.

Ferdi Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.