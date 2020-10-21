Büyükşehirden çiftçiye büyük destek! Büyükakın: 1 yılda verdiğimiz destek 12 milyon lira

Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçinin gelirini ve verimliliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen projeleri kapsamında üretim malzemeleri dağıtıldı. Kocaeli Fuar Alanı'nda yer alan Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı binasında gerçekleştirilen tören Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Başisekele Belediye Başkanı Yasin Özlü, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Özdemir, Derince Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şirin, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Yüksel Çil, ziraat odası başkanları, muhtarlar, birlik başkanları ve çiftçiler katıldı.

VERDİĞİMİZ DESTEKTEN DOLAYI MUTLUYUZ

Törenini açılışında konuşan Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Yılmaz, " Birliğimiz 600 üyesi 65 bin arı kovanı ile üretimine devam ediyor. Ürettiğimiz arı ürünleriyle ilimiz ve ülkemiz ekonomisine verdiğimiz desteklerden dolayı mutluyuz. Ayrıca doğal ürünlerimizle insanımızın sağlığına destek veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a bizlere verdiği desteklerden dolayı birliğimiz adına teşekkür ediyorum. Bu anlamlı projede emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

1 YILDA DESTEK 12 MİLYON LİRA

Yılmaz'ın ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "9 ayrı tarım kredi kooperatifinden yapılan desteklerin alt toplamı 2 Milyon lira . Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili fidelerinin ekimini gerçekleştirmiştik. 1 yılda tarıma verdiğimiz destek alt toplam olarak 12 Milyon TL'yi bulur. Kovan vermek güzel bir şey tohum desteği vermek güzel şeyler ama bir farklılığa dikkatinizi çekmek istiyorum. Geçtiğimiz günlere Tarım bakanımız Gebze'de bir protokol imzaladı. Bu protokol ile akıllı teknolojiler tarımda daha da yaygınlaşacak" dedi.

ARAZİLER BÖLÜNÜYOR

Sözlerini sürdüren Büyükakın, "Akıllı teknolojiler aracılığıyla alana gitmeden sadece uydu, görüntüleme ve drone teknolojilerini kullanarak arazideki büyümeyi görebilirsiniz. Ancak iki büyük sorunumuz var. Bunlardan bir tanesi arazilerin ölçek sorunu her seferinde bölüne bölüne araziler rasyonel olmaktan çıktı. Çiftçilerin o araziden kazancı yok denecek kadar az. Arazilerin birleştirilmesi bir anlamda bizim varlık mücadelemiz. Belediyelerimiz muhtarlarımızla birlikte arsa birleştirme faaliyetlerine destek vereceğiz İkincisi ise rasyonel tarım faaliyetlerini hayata geçirmek" dedi.

PERMO-KÜLTÜRÜ YAYGINLAŞTIRMAK İSTİYORUZ

Çiftçiye ekonomik, teknik ve ARGE desteği de vereceklerini de ifade eden Başkan Büyükakın, "Çiftçimiz Çiftçi sıkıntıya girdiği anda biz devreye gireceğiz. Seralara verdiğimiz destek devam edecek. Bir taraftan da dikey tarım uygulamalarında topraksız tarım nasıl yapılır diye bilimsel destek de sunacağız. Tarım ve turizmin birbiriyle kesiştiği konsept de düşünüyoruz. Bu ayrıca seçim beyannamemizde de vardı. Organik tarım uygulamalarını (permo- kültür) yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu konuyla alakalı pilot bir uygulama yapacağız. Bu uygulamalarla 'Köyümüze geri dönelim' sloganı umarım söz olmaktan çıkar" dedi.

ARICILIĞA 300 BİN LİRA DESTEK

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde arı yetiştiricilerinin ellerindeki kolonileri gençleştirmek ve ana arı ürerimi için 10 ilçede 127 çiftçiye bin 50 adet ruşet kavon ve 3 bin 337 adet kovan tabanı desteği verilecek. Projenin maliyeti ise 300 bin lira.

20 BİN ADET ATAK-S YUMURTA TAVUĞU

2020 yılında Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 ilçe 40 mahallede 50 çiftçiye yaklaşık 20 bin adet atak-s yumurta tavuğu ve kümes ekipmanları desteği veriliyor. Bu desteğin maliyeti ise 700 bin lira. 2015 yılından itibaren tarımda istihdam sağlamak, organik yumurta üretimini artırmak amacıyla salma yumurta tavukçuluğu projesi uygulandı. Proje kapsamında 100 çiftçiye modern kümes, 26 bin adet atak-s cinsi yumurta tavuğu, 50 akım kümes ekipman desteği verildi.

YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEĞİ

2020 yılı sonbahar dönemi yem bitkisi tohumu destekleme projesi kapsamında 8 ilçede 192 mahallede yaklaşık 2 bin çiftçiye 60 ton yem bitkisi tohumu ( arpa, yem bezelyesi ve tritikale) desteği 9 ayrı tarım kredi kooperatifi şubelerinden verilecek. Bu desteğin maliyeti ise 2 milyon lira.

2 BİN 277 ÇİFTÇİ FAYDALANDI

2020 yılında 127 arı yetiştiricisine 10 ilçede maliyeti 300 Bin TL maliyetli 1050 adet ruşet kovan ve 3 Bin 337 adet kovan tabanı verildi. 8 ilçede 50 çiftçiye 700 Bin TL maliyetli 20 Bin adet atak-s yumurta tavuğu ve kümes ekipmanları desteği verildi. 8 ilçede 2 Bin çiftçiye 2 Milyon TL maliyetli 600 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi. Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği projesi kapsamında ise Kandıra'daki 100 çiftçiye 2,5 Milyon biberiye, tıbbi nane, oğulotu fidesi desteği verilecek. Bu desteğin 500 Bin fidelik kısmı tamamlandı.