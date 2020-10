Can Dündar’ın itirazı reddedildi! Mal varlığına el konma kararı kesinleşti

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Mayıs 2016'da Cumhuriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Can Dündar'ı "devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırmış, Yargıtay 9 Mart 2018'de mahkemenin bu kararını bozarak Dündar'a 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören "gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan ceza verilmesini istemişti. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada mahkeme 17 Eylül'de, ülkeye dönmesi için Dündar'a gazete ilanıyla çağrı yapmış, bu süre içinde teslim olmazsa Türki'deki mallarına el konulacağı uyarısında bulunmuştu. Mahkemenin çağrısına uyup da Türkiye'ye dönmeyen ve mahkemeye teslim olmayan Dündar'ın menkul ve gayrimenkullerine el konulmasına, mallarının yönetimi için TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verilmişti.

AVUKATI ARACILIĞIYLA İTİRAZ ETTİ



Can Dündar 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu kararına avukatları aracılığıyla itiraz etti. İtiraz dilekçesini inceleyen İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi, önce cumhuriyet savcısının görüşünü sordu. Savcı, kararın usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek, itirazın reddedilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme de bu yönde karar verip, Dündar'ın itirazına ilişkin ret kararı verdi. 15. Ağır Ceza Mahkemesi, Dündar'ın malvarlığına el konulmasına ilişkin 14. Ağır Ceza Mahkemesince verilen kararın usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Bu kararla birlikte, el konma kararı kesinleşmiş oldu.

35 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR



Can Dündar yeniden yapılan yargılama sürecinde mahkemenin hiçbir tebligata cevap vermeyip, ifadeye de gelmeyince hakkında firari olduğu gerekçesi ile gıyabi tutuklama kararı alınmıştı. Kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapılmıştı. Son olarak, mahkemenin çağrılarına cevap vermeyen Can Dündar'a ait Ankara Çankaya'da bulunan iki bağımsız bölüm, Muğla Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan villa ve İstanbul Üsküdar'da bulunan taşınmazına el konulmasına karar verilmişti. Can Dündar'ın banka hesaplarının tespiti için Türkiye Bankalar Birliği'ne yazı yazılmasına ve gelen cevaba göre tespit edilen vadeli-vadesiz hesaplarına el koyma kararının uygulanması için bankalara müzekkere yazılmasına karar verilmişti. 14 Ekim'deki duruşmada ise cumhuriyet savcısı, Dündar'ın "siyasal ve askeri casusluk" ile "FETÖ'ye yardım" suçlarından 22,5 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

