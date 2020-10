Daha çok kabuslar yaşatacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Külliye'de kabine toplantısına başkanlık etti. 3 saat 15 dakika süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:KKTC'de yapılan seçimlerde, Kıbrıs Türk halkının teveccühüyle Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Rum kesiminin, Avrupa Birliği'ni de istismar ederek sergilediği, adanın diğer hak sahibini yok sayan, bencil ve şımarık politikaları, bir kez daha Kıbrıs Türkü'nün iradesine çarparak yerle yeksan olmuştur.Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın her metreküpü, bu ülkenin ve milletin refahı, huzuru, güvenliği, geleceği için kullanılacaktır. Gazın sisteme verilmesiyle, milletimiz bu hizmete daha hesaplı şekilde ulaşma imkânı elde edecektir.Bugün, dünyadaki siyasi, ekonomik, ideolojik ve askeri çatışmaların çok önemli bir kısmı, çevremizde cereyan ediyor. Türkiye, tüm bu fotoğraf içinde, istikrarı ve gücüyle, adeta bir barış, huzur, güven, refah adası olarak, kararlılıkla hedeflerine yürümeyi sürdürüyor. Elbette bölgemizdeki tüm krizleri sınırlarımız içine taşıma senaryoları, planları, gayretleri oldu. Bu süreçte, uluslararası kuruluşların ve güya demokrasi bayraktarı devletlerin çoğu, ülkemize karşı sergiledikleri çifte standartla gerçek yüzlerini ortaya koydular.Doğu Akdeniz'de, ülkemizin ve Kıbrıs Türkleri'nin haklarının pervasızca gaspına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesine tüm kalbimizle ve imkânlarımızla destek verdik, vereceğiz. Merkezinde yer aldığımız coğrafyanın bize yüklediği hiçbir sorumluluktan kaçmadık, kaçmayacağız. Bin yıldır vatanımız olarak gerektiğinde canımız pahasına sahip çıktığımız bu coğrafyadan bizi tasfiye etme hayallerinden vazgeçmeyenlere daha çok kâbuslar yaşatacağız. Milletimizin istiklaline ve istikbaline, bayrağımıza, ezanımıza, devletimize, vatanımıza uzatılan her eli kıracağız.Türkiye, yeni küresel ve bölgesel arayışlarının, güçlü siyasi ve ekonomik yapısıyla yükselen yıldızı konumundadır. Ülkemizin, yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen, krizlerden olumlu yönde ayrıştığını, izan ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Siyasi ve askeri olarak sahada etkinlik gösterdiğimiz alanı genişlettikçe, önümüze çıkan fırsatların tehditlerden çok daha büyük olduğunu görüyoruz. Girdiğimiz mücadelelerden başarıyla çıktıkça, bölgemizle birlikte tüm dünyaya umut aşılıyor, umut veriyoruz. Bu tablo elbette birilerini rahatsız ediyor.Milletimizin ferasetiyle, artık bu ülkede hiç kimsenin, vesayeti milli iradenin üzerine çıkartmaya da, demokrasiyi tankların altında çiğnetmeye de gücü yetmeyecektir. Millete söyleyecek sözü, anlatacak projesi, kuracak ortak hayali, paylaşacak sevinci olmayanların son ümidi, dışarıdan gelen destek vaadidir. İşte bunlara kötü bir haberimiz var. Destek bekledikleri yerler artık kendi canlarının derdine düşmüş durumdadır.(Kovid-19'la mücadele) Ulaşım araçları başta olmak üzere, çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekânlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kat ettik. Bu husustaki somut adımları yıl sonunda atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir.Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi de, gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz.Salgın döneminde sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği gibi başlıklar altında milletimizin hizmetine sunduğumuz kaynak tutarı 39 milyar lirayı buldu.NORMALLEŞME desteği kapsamında 202 bine yakın işyerinde çalışan 1 milyon 400 bin sigortalımıza 1.1 milyar lira prim desteği verdik. Şehit çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine ve çocuklarına verilen eğitim-öğretim yardımı rakamını, 2020-2021 yılı için, ilkokul ve ortaokulda 2 bin 317 lira, lisede 3 bin 475 lira, yüksekokulda 4 bin 634 lira olarak belirledik. Toplamda 19 bin 440 öğrenciyi kapsayan ödemeler, mevcut kayıtlara göre, herhangi bir müracaata gerek kalmaksızın bu hafta içinde yapılacak.Lisans eğitiminin her seviyesindeki bin gencimiz, TÜBİTAK enstitülerinde ya da TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projelerinde görev almak suretiyle, bu programdan faydalanabilecek.HALKIMIZIN 2023 seçimlerinde değerlendirmeyi en güzel şekilde yapacağına ve herkesi hak ettiği yere yerleştireceğine inanıyorum. Rotamızı bozmaya çalışanların önüne başka meşgaleler koyarak, asıl yolumuzu hep açık tuttuk. Bir sonraki safhada 2053 vizyonumuzla milletimizin karşısına çıkacağız.Bu vizyonu kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere dönüştürecek çalışmalara başladık. Her alanda yürüyen bu hazırlıklar tamamlandığında, inşallah önümüzdeki 30 yılın yol haritası elimizde olacak. Küresel düzeyde yaşanan yeniden yapılanma sürecinde, ülkemizin hangi alanda tam olarak nereye yöneleceğinin kararını, işte bu çalışmayla belirleyeceğiz.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ı, dün Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile hava trafik kontrolörleri karşıladı. "Dünya Hava Trafik Kontrolörleri Günü" dolayısıyla Erdoğan'a, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Dalaman'dan İstanbul'a uçuşunun gerçek anlık radar görüntüsünün yer aldığı tablo hediye edildi. Tablo üzerindeki "16 Temmuz 2016, 00.40. Vatan hainleriyle mesafe 50 mil... Müjdenin kurşun yükünü taşıyarak çıktığınız o sefer, yalanın, hainin çelikten kabuğunun parçalandığı o an" yazısı dikkat çekti. ANKARA