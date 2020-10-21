Evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti Diyarbakır'daki HDP il binası önünde devam ediyor. 414. gününü geride bırakan eyleme dün de Mersin'den 6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğulları Yücel için Diyarbakır'a gelen anne Kıymet ve baba Vahap Coşkun dahil oldu. Anne Coşkun, oturma eylemine katılan ailelerin çocuklarına kavuştuğunu görünce evlat nöbetine dahil olmaya karar verdiklerini söyledi. Coşkun, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Yücel, oğlum evine gel" ifadesini kullandı. Baba Coşkun da tek isteklerinin oğullarına kavuşmak olduğunu belirterek, "Oğlum, bizi duyuyorsan gel, seni bekliyoruz" şeklinde konuştu.'da evlat nöbeti tutan ailelere hakaret ederek tehditler savuran HDP'li milletvekili Remziye Tosun hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Önceki gün parti binası önünde giden Tosun çıkışta ailelerin üzerine doğru yürüyüp, hakaret ederek tehditler savurmuş, ailelerin tepki göstermesi sonucu aracına binerek uzaklaşmıştı.