Freni boşalan hafriyat kamyonu binaya girdi

Kahramanmaraş'ta, freni boşalan hafriyat kamyonu bir binanın içine girdi.



Olay Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesi'nde yaşandı. Mahalledeki bir inşaat alanda bulunan Metin K. idaresindeki 46 ACP 522 plakalı hafriyat kamyonu, park halindeyken freni boşalarak birden hareket etmeye başladı.





Yokuş yolda aşağı doğru hızla geri geri inen kamyon, inşaat alanının yan kısmındaki binanın istinat duvarından aşağı düşerek binaya çarparak durdu.



Deprem etkisi oluşturan kazada, şans eseri yolda kimse bulunmazken hafriyat kamyonunun çarptığı binadakilerde panik oluştu. Kazada olası bir facia yaşanmazken kamyon ve binada maddi hasar oluştu. Binaya saplanan kamyon, vinç ve kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



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