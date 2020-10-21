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’te bulunan EYP ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı

’te polis merkezi yakınlarında bulunan EYP (el yapımı patlayıcı madde) düzeneği ile ilgili yapılan soruşturmada 3’ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

HANİFE AKLİMAN HANİFE AKLİMAN
Giriş Tarihi: 21.10.2020 18:01 ABONE OL
Gaziantep’te bulunan EYP ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'in ilçelerinden Şehit Kamil'de bulunan Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine yakın bir bölgede bir aracın altında bulunan el yapımı patlayıcı (EYP) madde düzeneği kurulması olayına ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Suriye uyruklu 2'si erkek, 3'ü kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bomba düzeneğini olay yerine getirerek yerleştiren şüpheli Hasan Hadid ve araç sürücüsü şüpheli Vail El İbrahim isimli şahıslar, terör örgütü PKK/PYD kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'silahlı terör örgütlerine silah sağlama' suçlarından sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.

Diğer 3 şüpheli kadın hakkında ise; konutu terk etmemek şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.

Vatandaşın dikkati ile farkedilen patlayıcının 3 parça halinde 1 kilo 200 gram ve her parçasının zaman ayarlı olduğu öğrenilen düzeneğin kontrollü şekilde imha edilmişti.

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Gaziantep’te bulunan EYP ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı
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