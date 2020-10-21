Kepçeyle uyuşturucu kaçıracaklardı! Suçüstü yakalandı

Diyarbakır'dan batı illerine sevk edilmek üzere dorseye yüklenmiş vaziyette kepçe pistonları içerisinde zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerinin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi, ayrıca terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamalarının engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar sürüyor.

Operasyonlar kapsamında, Diyarbakır'dan batı illerine uyuşturucu madde sevki yapılacağı şeklinde istihbari bilgeler alındı. Polis tarafından, çekici üzerine bağlı dorse ve dorseye yüklü vaziyette bulunan kepçe üzerinde yapılan aramalarda; itfaiye marifetiyle kesilerek açılan, kepçenin pistonlarına bağlı bölmeye zulalanmış vaziyette; 131 paket halinde daralı 159 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon sonucu Tır sürücüsü ve öncü olduğu değerlendirilen aracın sürücüsü yakalandı.

208 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bu arada, Diyarbakır'da son bir ayda polis tarafından ayrıca yapılan operasyonlarda, 500 kilo esrar maddesi, 10 kilo metamfetamin maddesi, 67 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 208 kişi yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, 95'i tutuklanarak cezaevine konuldu.