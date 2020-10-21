Oğlunu ve yengesini öldüren kadına çifte müebbet istendi

Adıyaman'da kendi oğlunu ve yengesini bıçaklayarak öldüren kadın hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Delibaş hakkında oğlunu öldürmekten ağır müebbet, yengesini öldürmekten ise müebbet istendi.

Psikolojik rahatsızlığı için kullandığı ilaçları olaydan bir süre önce bıraktığı ileri sürülen Zeynep Delibaş (27); 21 Mayıs'ta, oğlu Ali (7) ile gittiği ağabeyinin evinde mutfaktan aldığı bıçakla yengesi Sultan Cengiz'in (36) boğazını kesip 21 yerinden bıçakladı. Daha sonra oğlunu da boğazını kesip kalbinden ve karnından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk annesi kadın ve küçük Ali tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan Delibaş, saatler sonra sokakta dolaşırken yakalanınca polislere "Ali'yi arıyorum, Ali'm nasıl? Nerede, iyi mi?" diye sordu.

İLK DURUŞMA 19 KASIM'DA

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Delibaş, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi. Delibaş hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Delibaş için oğlunu öldürdüğü için 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, yengesini öldürdüğü için ise 'akrabalık ilişkisi olan birini öldürmek' suçundan müebbet hapis istendi. Delibaş 19 Kasım'da ilk defa hâkim karşısına çıkacak.