Oğlunun doğduğu gün ölen babanın isteği yerine getirildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde 29 Eylül günü eşini doğum için Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Hastanesi'ne yatırdıktan sonra evde yalnız kalan 8 yaşındaki kızı Ela'yı almak için Emet'e dönerken şarampole yuvarlanarak hayatını kaybeden İbrahim Gürgen'in arzusu yerine getirildi ve bebeğine "Egemen" adı verildi.

9 yıldan beri Emet ve Tavşanlı'daki inşaatlarda usta olarak çalışan talihsiz adamın dramatik öyküsünü eşi Özlem Gürgen SABAH'a anlattı. 31 yaşındaki gözü yaşlı eşi Özlem Gürgen, "Rahmetli eşim çok iyi ve merhametli bir insandı. Yıkıldım, perişan oldum" dedi.

zlem Gürgen boğazına düğümlenen kelimelerle, zorlukla konuşarak şunları söyledi: "Eşimle İstanbul'da yaşayan ve komşumuz olan ablasının vesilesiyle tanıştık.Sonra evlenip Emet'e yerleştik. 9 yıldan beri burada yaşıyoruz. Beni hastaneye yatırdıktan sonra evde yalnız kalan 8 yaşındaki kızımız Ela'yı almak için Emet'e dönerken kaza geçiriyor ve ölüyor. İlk gün bana söylemediler.Ancak içimi bir sıkıntı bastı,daraldım. İsrar edince bana anlattılar. Yıkıldım, şoklara girdim, perişan oldum. Ama ne yaparsınız ki hayat devam ediyor, çocuklarım için hayata tutnmak zorundaydım.



BEBEĞİN ADI EGEMEN OLDU



Yakınlarımız bebeğe babasının adını 'İbrahim' koyalım diye ısrar ettiler. Ben de İbrahim günlerdir 'oğluma Egemen adını vereceğim' diyerek neredeyse tüm akraba ve yakınlarına telefon ederek haber verdi. Bu durumda onun arzusunu yerine getirerek Egemen adını verdik. Eşim koyu bir Beşiktaş taraftarıydı.





Bazı günler Beşiktaş'ın maçı olduğunda İstanbul'a ailemin yanına giderdik. Maça gitmek için saatler önce evden çıkardı. Egemen (Korkmaz) hayran olduğu bir futbolcuydu. Bu nedenle Egemen adını dilinden düşürmez olmuştu."

OĞLUM SPORCU KIZIM DOKTOR OLACAK DERDİ



Talihsiz genç kadın Özlem Gürgen sözlerine devamla: "Oğlumu sporcu yapacağım. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Bölümüne gidecek, kızım ise Tıp Fakültesini kazanarak doktor olacak diye hayaller kurar benim fikrimi sorardı. Ben de 'sen daha iyi bilirsin' derdim.

İbrahim çok merhametli,çok iyi,çok çalışkan bir insandı.Çocukluğundan beri hayata atılmış, çalışmaya başlamış, 10 yıl önce inşaat ustası olarak , Emet ve Tavşanlı'da çalışmaya başlamış,devam ediyordu. Malda mülkte gözü yoktu. Evin ve çocukların masraflarından kalan az da olsa biriktirmeye çalıştığımız paraları bir kenara koyalım çocuklarımın öğrenim masrafı olacak derdi hep.."

Bebeği Egemen'in babasına adeta kopyasi gibi benzediğini söyleyen Özlem Gürgen, "İbrahim'in arzuları ve hayalleri ile iki evladımızı yetiştirmek için kendimi adayacağım" dedi.