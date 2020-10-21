Rüşvete bulaşan savcı açığa alındı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Cumhuriyet Savcısı S.Ö. rüşvet ve haksız menfaat iddiasıyla açığa alındı.

Ümit Erkan DEMİRCAN / SABAH



İlçede yaşayan bir vatandaş CİMER'e yaptığı şikayet başvurusunda savcı S.Ö'nün bazı dosyaları menfaat karşılığı sümen altı ettiğini öne sürdü. HSK, konuyu araştırmak üzere müfettiş atadı. İlçeye gelen müfettişler, S.Ö'nün Assos'ta imar davasıyla ilgili M.Ş.'den ve çek senet davasıyla ilgili M.B.'den rüşvet aldığını belirledi. Ayrıca savcı S.Ö.'nün ünvanını kullanarak çok sayıda esnaftan borç aldığı ve ödemediği de ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından M.Ş ve M.B rüşvet iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.



AÇIĞA ALINDI



Soruşturma devam ederken başka bir kente tayini çıkan savcı açığa alındı. S.Ö.'nün açığa alınmasının ardından tüm sosyal medya hesaplarını sildiği öğrenildi. Rüşvet verdiği iddiasıyla tutuklan M.Ş. ve M.B. 3 ay sonra serbest kaldı.