Silahlı çatışmada balkonda vuruldu!

Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışma esnasında balkonda oturan bir kişi, başına isabet eden saçmalarla ağır yaralandı.

Edinilen bilgi ve iddialara göre; Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Billur Sokak üzerinde sokağa giren bir şahıs ile sokakta bulunan şahıslar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu silahlı çatışma çıktı. Bu sırada balkonda oturan Taner Çakmak adlı şahıs, kavga eden şahısların silahından çıkan saçmalar ile başından yaralandı.

Silahlı çatışmaya giren ve kimliği henüz ogrenilemeyen şahıslar, daha sonra hafif ticari bir araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Çakmak, ambulansla önce Körfez Devlet Hastanesine, daha sonra da Derince Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra şüphelilerin kaçtıkları araç ise Körfez Atalar Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Yaralanan Taner Çakmak'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.