SON DAKİKA: 21 Ekim korona tablosu! 21 Ekim 2020 Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerince günlük olarak yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayıları ile günlük son durum tablosu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından Twitter ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası canlı yayın aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda bugün (21 Ekim 2020 Çarşamba) Bakan Koca tarafından açıklanması beklenen 21 Ekim korona tablosu - günlük son durum tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 21 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor…

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU? (21 EKİM 2020 ÇARŞAMBA)

Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekipleri tarafından tespit edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 21 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar ve son dakika haberlerine bu başlık altından erişebilirsiniz…