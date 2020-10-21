SON DAKİKA: 21 Ekim korona tablosu! 21 Ekim 2020 Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu…

Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihinde ilk vakası tespit edilen corona virüs salgını ile ilgili son dakika haberleri yerli ve yabancı ajanslardan peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekiplerince günlük olarak yapılan çalışmalar sonucunda tespit edilen entübe, yoğun bakım, iyileşen hasta sayıları ile günlük son durum tablosu Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından Twitter ve Bilim Kurulu Toplantıları sonrası canlı yayın aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaya devam ediyor. Bu bağlamda bugün (21 Ekim 2020 Çarşamba) Bakan Koca tarafından açıklanması beklenen 21 Ekim korona tablosu - günlük son durum tablosu verilerini öğrenmek isteyenler 21 Ekim Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? sorusu üzerinde araştırma yapmaya devam ediyor…
Sağlık Bakanlığı uzman filyasyon ekipleri tarafından tespit edilen entübe, yoğun bakım ve iyileşen hasta sayılarını içeren 21 Ekim korona tablosu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar ve son dakika haberlerine bu başlık altından erişebilirsiniz…
İşte Bakan Koca'nın günlük değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 1.894 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 1.545'e yükseldi. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin.
Bugün tespit edilen 1.958 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısını azaltmadan mücadelemizi başarıya ulaştırmamız güç. Bunu ancak tedbirlere birlikte uyarak güç birliği ile sağlayabiliriz. Sağlık çalışanlarımızın emeklerini katkı vererek yüceltelim.
Bugün 1.500'den fazla iyileşen hastamız var. Yeni tespit edilen 1.815 hastamız var. Ağır hasta sayısı durağan seyrine devam ediyor. Aktif ve ağır hasta sayılarını azaltmak zorundayız. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürmeye devam edelim.
Bugün yapılan testlerde 1.723 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayısını düşürecek olan hastalığın bulaş yollarını engellemektir. Bunun için şuan en önemli silahımız tedbirlere birlikte uymak. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız.
Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde. Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız.