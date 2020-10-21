Son dakika: Adana'da kargoyla gönderilen sahte içki ele geçirildi

OPERASYON DÜZENLENDİ

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte etil alkolün kargo yoluyla müşterilere gönderdiği belirlenen iki şüpheliye yakalamak için çalışma başlattı. KOM ekipleri, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'ndeki bir eve ve kargo firmasına yaptığı baskında sahte olduğunu tespit ettiği 1305 litre etil alkol, 910 içki kiti, 4 bin 500 etiket ve 90 kilogram cinsel içerikli ürün ele geçirdi.