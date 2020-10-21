Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Ermenistan açıklaması

Son dakika...Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" açıklamasına çok sert tepki gösterdi.

SERT TEPKİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Paşinyan'ın "Karabağ'da diplomatik çözüm yok" açıklaması, Ermenistan'ın niyetini ortaya koymaktadır. Kimin savaş istediği bellidir. Bu, Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın haklılığını teyit etmiştir: Güney Kafkasya'ya barış ve istikrar ancak Karabağ işgalden kurtulunca gelecektir." ifadelerini kullandı.

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