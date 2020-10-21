SON DAKİKA HABERLER! İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

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SON DAKİKA HABERLER! 'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan koronavirüs haritasında görünenler ise adeta hayrete düşürdü. 'da yanyana bulunan iki ayrı semt arasındaki keskin fark haritada ortaya çıktı. İşte son dakika gelen haberin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 15:50 ABONE OL
İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

1894 KİŞİYE HASTALIK TANISI KONULDU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 116 bin 565 Kovid-19 testi yapıldı, 1894 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son dakika gelen habere göre son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1512 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 306 bin 939'a yükseldi.

İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

Toplam test sayısı 12 milyon 641 bin 126'ya ulaştı. Hasta sayısı 351 bin 413, vefat sayısı 9 bin 445, ağır hasta sayısı 1545, aktif hasta sayısı 35 bin 29 oldu.

SON DAKİKA! TEMASLI TESPİT SÜRESİ 7,5 SAAT

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, bugün 1894 yeni hastanın tespit edildiğini, ağır hasta sayısının ise 1545'e yükseldiğini belirterek, "Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için sarf ettiği gayreti biz de tedbirlere uymak için sarf etmeliyiz. Tedbirlere uyarak birlikte mücadeleye destek verin." ifadesini kullandı.

İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

ANKARA

Öte yandan illerden gelen son dakika koronavirüs haritaları da korkutmaya devam ediyor. Birçok şehirde vaka sayısı artarken, sayılar koronavirüs haritasına il il böyle yansıdı.

İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

ESKİŞEHİR

Eskişehir de vaka sayısının yükseldiği iller arasında...

İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

KONYA

Konya merkezinde vaka yoğunluğu dikkat çekmekte...

İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

İSTANBUL - AVRUPA

'da düşen vaka sayısının ardından yeniden artış gözleniyor.

İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

ŞİRİNEVLER VE ATAKÖY

Özellikle 'da Şirinevler ve Ataköy semtlerini birbirinden ayıran cadde koronavirüs haritasında açıkça görülebiliyor.

İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

İSTANBUL - ANADOLU

Diğer illerde vaka sayısı Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs haritalarına böyle yansıdı.

İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...

İZMİR

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SON DAKİKA HABERLER! İstanbul'daki bu görüntü inanılmaz! Aradaki keskin fark...
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