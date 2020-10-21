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SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde 'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde, terör örgütü 'ya ait silah ve çok sayıda mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı. İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar...

DHA
Giriş Tarihi: 21.10.2020 16:04 Son Güncelleme: 21.10.2020 16:05 ABONE OL
SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki sığınak, barınak ve mağaralarına yönelik operasyonların hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT...

Yapılan son dakika açıklamasında, "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde arama-tarama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra eden Kahraman Komandolarımız; terör örgütü PKK'ya ait silah ve çok sayıda mühimmat tespit etti. Arama tarama faaliyeti sonucunda; A/T-4 Lançer, havan namlusu, 59 havan mühimmatı, 7 top mühimmatı, 2 bin 540 Doçka mühimmatı, 100 shotgun mühimmatı, 2 Doçka sehpası, 2 havan beşik döşeme, 44 havan tapası, 4 R/A optik nişangahı, 3 dedektör 2 teleskobik dürbün ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

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SON DAKİKA! Irak'ın kuzeyinde PKK'ya darbe
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