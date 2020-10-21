Son dakika: İstanbul'da DEAŞ operasyonu; Çok sayıda gözaltı var

Operasyon kapsamında girilen adreslerde arama yapan polis ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Operasyona özel tim polisleri de katılırken, belirlenen adreslerde polis ekipleri arama yaptı.
Operasyon kapsamında Fatih'te bulunan 4 katlı bir binanın birinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı.
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Operasyon düzenlenen adreste yakalanan şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
İSTANBUL'DA "ÇUKUR" OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından "çukur" operasyonları devam ediyor. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu operasyonlarından aranan şüpheliler için çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre 2 gün önce uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı'nda 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik 57 adrese "çukur" operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Yapılan operasyon ve incelemeler sonucunda dün gece saatlerinden yeniden operasyon düzenleyen narkotik ekipleri Beyoğlu Kasımpaşa mahallesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda çok sayıda otele baskın düzenlendi. Ekipler aranan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor