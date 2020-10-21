Son dakika: İşte karantina ve test şartı olmayan ülkeler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında sınırların kapatılması ve uçuşların iptal olmasıyla birçok kişi seyahat planlarını ertelemek zorunda kaldı.



Ülkeler yaz ayları boyunca kısıtlamaları gevşeterek sınırlarını yeniden açtı. Türkiye'de 11 Haziran'dan itibaren belirlenen yeni kurallara ve kısıtlamalarla yeniden başlayan uluslararası uçuşlarda ise pekçok ülke geçerli bir vizeye sahip olmanızın dışında PCR testi ve karantina gerekliliklerini yerine getirme şartı koşuldu.



Bazı ülkeler, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte yeni kısıtlamalara hazırlanırken, salgın öncesi geçerli vize kurallarına göre Türkiye'den seyahat edilebilecek ülkeler de var. SABAH, salgında karantina uygulamadan ve test istemeden Türkiye'den gidebileceğiniz ülkeleri sıraladı. İşte karantina ve test şartı olmadan Türkiye'den seyahat edebileceğiniz ülkeler:

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* Brezilya: Sokakta maske zorunlu. Karantina yok. Türk vatandaşlarından PCR testi istenmiyor.* Malta: Çeşitli formları varışta teslim etmek yeterli. Türkler'e test ve karantina yok.* Belarus: Test ve karantina yok. 22 Ekim'den itibaren başlayabilir.* Moldova: PCR ve karantina yok. Yalnızca bilet ve otel belgelemesi şartı var.Bunların dışında; Ukrayna, Bulgaristan, Karadağ, Makedonya, Kosova ve Sırbistan'da da test ve karantina şartları istenmiyor.