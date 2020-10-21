SON DAKİKA: Van'da korkutan deprem! Bitlis'ten de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Ekim

Son dakika haberleri... AFAD tarafından aktarılan son depremler verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Tuşba olduğunu duyururken derinliğini 23.85 km olarak açıkladı. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli bir panik yarattı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Bitlis'in Adilcevaz ilçesi olduğunu paylaştı.

Kandilli, 3.7 şiddetinde olan depremin yerin 5 km altında gerçekleştiğini bildirdi.

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