Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Van'da korkutan deprem! Bitlis'ten de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Ekim

SON DAKİKA: 'da korkutan ! Bitlis'ten de hissedildi! ve Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Ekim

'ın son depremler verilerine göre, 'ın Tuşba ilçesinde 3.7 şiddetinde bir meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem, bölgede yaşayanlar tarafından tedirginlikle karşılandı. AFAD, Van'da gerçekleşen depremin şiddetini 3.7 olarak duyururken derinliğini 23.85 km olarak paylaştı. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Bitlis'in Adilcevaz ilçesi olduğu bilgisini açıkladı. Kandilli, depremin 3.7 şiddetinde ve yerin 5 km altında gerçekleştiğini de aktardı. İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:17 Son Güncelleme: 21.10.2020 12:17 ABONE OL
SON DAKİKA: Van'da korkutan deprem! Bitlis'ten de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Ekim

Son dakika haberleri... AFAD tarafından aktarılan son depremler verilerine göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Tuşba olduğunu duyururken derinliğini 23.85 km olarak açıkladı. Çevre ilçelerden de hissedilen deprem, kısa süreli bir panik yarattı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN SON DAKİKA DEPREM AÇIKLAMASI

Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünün Bitlis'in Adilcevaz ilçesi olduğunu paylaştı.

Kandilli, 3.7 şiddetinde olan depremin yerin 5 km altında gerçekleştiğini bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: Van'da korkutan deprem! Bitlis'ten de hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler 21 Ekim
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA