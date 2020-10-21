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Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na yeni Başsavcıvekili

Cumhuriyet Başsavcı vekili ’ın Bakan Yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından boş kalan koltuğuna yeni bir isim görevlendirildi. ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yeni sorumlu Başsavcı Vekili Murat Çağlak oldu.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 21.10.2020 17:02 ABONE OL
Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na yeni Başsavcıvekili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcılığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Terör Suçları ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı vekili Hasan Yılmaz'ın Bakan Yardımcılığı görevine getirilmesi ardından boş kalan koltuğuna yeni bir isim görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na İstanbul Başsavcı Vekili Murat Çağlak getirildi. Çağlak, bu bürolardan sorumlu Başkanvekili yapıldı.

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Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na yeni Başsavcıvekili
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