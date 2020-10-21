Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’na yeni Başsavcıvekili

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakan Yardımcılığı'na İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hasan Yılmaz atanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Terör Suçları ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı vekili Hasan Yılmaz'ın Bakan Yardımcılığı görevine getirilmesi ardından boş kalan koltuğuna yeni bir isim görevlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na İstanbul Başsavcı Vekili Murat Çağlak getirildi. Çağlak, bu bürolardan sorumlu Başkanvekili yapıldı.