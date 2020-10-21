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TIR'ın su deposundan zehir çıktı

'ın Edremit İlçesinde uygulama noktasında polis ekipleri durdurdukları bir TIR'da arama yaptı. Hassas burun Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada TIR'ın yakıt bölmesinde su midonunun içine gizlenmiş vaziyette 7 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 21.10.2020 10:04 Son Güncelleme: 21.10.2020 10:06 ABONE OL
TIR'ın su deposundan zehir çıktı

Van'ın Edremit İlçesinde uygulama noktasında polis ekipleri durdurdukları bir TIR'da arama yaptı. Hassas burun Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada TIR'ın yakıt bölmesinde su midonunun içine gizlenmiş vaziyette 7 kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Edremit ilçesinde uygulama noktası oluşturuldu.

Uygulama noktasında durdurulan TIR'da narkotik madde arama köpeği Şila ile birlikte yapılan detaylı aramada; Şila'nın tepki vermesi üzerine TIR'ın su deposuna gizlenmiş halde 7 Kilo 260 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak H.D. isimli bir şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek.

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TIR'ın su deposundan zehir çıktı
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